МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Попавшие под британские санкции физические и юридические лица смогут осуществлять выплаты страховым компаниям с замороженных в Британии счетов, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. Евросоюз добавил Сбербанк в санкционный список

"Она (генеральная лицензия) позволяет физическим и юридическим лицам, попавшим под санкционный режим Великобритании, осуществлять платежи британским страховым компаниям по страховым взносам и брокерским комиссиям, относящимся к страховому покрытию в сфере строительства и проектирования, предоставляемому объектам собственности в Великобритании", — говорится в документе.

Страховые компании также смогут выплачивать этим лицам средства в случае наступления страхового случая, отмечается в документе.

Это решение не распространяется на лица, попавшие под санкции ООН, говорится в заявлении.