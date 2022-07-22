МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Текущий курс рубля не до конца переложен в цены в России, а его ослабление не даст устойчивого проинфляционного давления, при этом бизнес ожидает, что равновесие курса рубля будет найдено не на текущем уровне, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Набиуллина допустила ужесточение регуляторных требований для банков

"Курс менялся очень сильно и в одну сторону и в другую. Те уровни курса, которые мы наблюдаем в июне-июле, еще они точно не переложены в цены в полном объеме и далеко не для всех компаний преложены в какие-то бизнес-планы", — сказал Заботкин в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

"В целом ожидание у бизнеса того, что новое равновесие будет найдено на каком-то другом уровне. Соответственно, если пойдет какое-то обратное движение в курсе, то это не создаст дополнительного устойчивого проинфляционного давления, но это быстрее исчерпает временные разовые факторы, связанные с эффектами переноса курса и мы быстрее увидим устойчивые темпы роста, которые сейчас несколько смазаны эффектом переноса того укрепления, которое случилось с марта по июнь", — добавил он.