МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Текущий курс рубля не до конца переложен в цены в России, а его ослабление не даст устойчивого проинфляционного давления, при этом бизнес ожидает, что равновесие курса рубля будет найдено не на текущем уровне, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"Курс менялся очень сильно и в одну сторону и в другую. Те уровни курса, которые мы наблюдаем в июне-июле, еще они точно не переложены в цены в полном объеме и далеко не для всех компаний преложены в какие-то бизнес-планы", — сказал Заботкин в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
"В целом ожидание у бизнеса того, что новое равновесие будет найдено на каком-то другом уровне. Соответственно, если пойдет какое-то обратное движение в курсе, то это не создаст дополнительного устойчивого проинфляционного давления, но это быстрее исчерпает временные разовые факторы, связанные с эффектами переноса курса и мы быстрее увидим устойчивые темпы роста, которые сейчас несколько смазаны эффектом переноса того укрепления, которое случилось с марта по июнь", — добавил он.