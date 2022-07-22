МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Сроки полноценного хождения российской волюты на освобожденных территориях пока остаются неясными, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Набиуллина призвала повышать доверие инвесторов к финансовому рынку

На освобожденных территориях используется бивалютная система — в ходу украинская гривна и рубль. Власти ДНР с 25 июня установили курс украинской гривны к российскому рублю — 1,5 рубля за 1 гривну. Херсонская область и освобожденная часть Запорожской области установили на своих территориях такой курс с 28 июня.

"Рубль действительно ходит на этих территориях наряду с гривной. О каких-то сроках мне говорить затруднительно", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, когда рубль станет полноценной валютой на этих и других освобождённых территориях.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

В ходе спецоперации силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Временная гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобожденных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

В ходе спецоперации российские военные также взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.