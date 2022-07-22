МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал "исторической" встречу в Стамбуле по продовольствию, по его словам, соглашение между Анкарой, Москвой, Киевом и ООН предотвратит риск голода в мире. В ООН раскрыли условия "продуктовой сделки"

"Эта встреча носит важный, исторический характер. Предотвращает риск голода, продовольственного кризиса в мире", — сказал Эрдоган, выступая на церемонии подписания соглашения по решению продовольственного кризиса в пятницу в Стамбуле.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара провела очень сложный и долгий путь с РФ и Украиной для решения продовольственного кризиса.

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

"Это был долгий и сложный путь, спасибо каждому за содействие в этой работе", — сказал Эрдоган на церемонии подписания соглашений в Стамбуле.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни.

"С началом действия безопасного коридора в ближайшие дни будет сделан большой шаг в направлении решения этого вопроса", — сказал Эрдоган на церемонии подписания соглашения по решению продовольственной проблемы в Стамбуле.

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.