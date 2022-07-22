МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter, что соглашение, которое касается экспорта зерна из Украины и подписано в Стамбуле, является шагом в правильном направлении. "Газпром" снова запросил у Siemens подтверждение возврата турбины в Россию

"Сегодняшнее Стамбульское соглашение — это шаг в правильном направлении. Мы призываем к его быстрому осуществлению", — написал он.