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Боррель назвал Стамбульское соглашение шагом в правильном направлении
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter, что соглашение, которое касается экспорта зерна из Украины и подписано в Стамбуле, является шагом в правильном... ПРАЙМ, 22.07.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter, что соглашение, которое касается экспорта зерна из Украины и подписано в Стамбуле, является шагом в правильном направлении.
"Сегодняшнее Стамбульское соглашение — это шаг в правильном направлении. Мы призываем к его быстрому осуществлению", — написал он.