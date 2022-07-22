МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Экспорт зерна с Украины по итогу "продуктовой сделки" начнется на следующей неделе, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Эрдоган рассказал об исторической роли встречи в Стамбуле

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Ранее журналистам на брифинге высокопоставленный представитель ООН заявил, что соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю не предполагает военного сопровождения судов, срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.

"Договор подписан! Экспорт зерна начнется на следующей неделе", — сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале.

В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган отмечал, что безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни.