МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчёркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Вывоз зерна из черноморских портов Украины может начаться в ближайшие дни

"Подписание меморандума Россия — ООН лишний раз подчёркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

В Москве рассчитывают, что в предстоящий период будут приняты все необходимые усилия для эффективного выполнения соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Благодаря усилиям российской делегации удалось сохранить деполитизированный характер договоренностей в достигнутой в Стамбуле "продуктовой сделке", заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.

"В итоге удалось — именно стараниями российской делегации — сохранить комплексный, деполитизированный характер "пакетной" договоренности, тем самым обеспечив максимально возможное движение навстречу развивающимся странам — импортерам продовольствия", — сказал Лавров, комментируя подписанные в Турции документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя подписанные в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

"Отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договоренностей", — сказал Лавров.

По его словам, использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр "неприемлемо и бесчеловечно".

"Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере (обеспечения продовольственной безопасности)", — подчеркнул глава российского МИД.