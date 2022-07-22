МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна — это важный шаг, заявил РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза. В ООН раскрыли условия "продуктовой сделки"

Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

"Это важное решение, что вопросы удобрений и зерна решились. Я должен сообщить об этом в ЦАР, чтобы посмотреть, как действовать дальше, чтобы транспортировать удобрения из РФ", — сказал посол.