МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил журналистам в пятницу, что вывоз зерна через украинские порты Черного моря по соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна может начаться в ближайшие дни. Генсек ООН и Шойгу подписали меморандум об экспорте российского зерна

"Сегодня мы имеем все предпосылки и все решения, чтобы этот процесс начался в самые ближайшие дни", — заяивл он.

Он отметил важность подписания меморандума между РФ и ООН, в котором идёт речь о снятии ограничений с экспорта сельхозпродукции и удобрений из России.

"Обращаю ваше внимание, что этот документ был подписан первым, после этого была прямая увязка к тому, чтобы появился следующий документ, который мы подписали только что на ваших глазах", — уточнил министр.