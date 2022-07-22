МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Корреспондент РИА Новости передал, что в Стамбуле состоялась краткая беседа министра обороны России Сергея Шойгу и главы Турецкой Республики Реджепа Эрдогана.

В ходе разговора после завершения церемонии подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна президент Турции отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов.

"Хорошая работа была сделана сегодня", — сказал Эрдоган в беседе с Шойгу.

"Все стороны очень хорошо поработали и быстро подготовили соглашения, которые сегодня все подписали. Это хорошее основание для того, чтобы теперь успешно решались и другие вопросы", — заявил президент Турции.