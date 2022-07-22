МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Все торговые суда в рамках соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна будут проверяться инспекторами в гаванях, определенных Анкарой, при прохождении пролива, сообщил в пятницу РИА Новости источник в ООН. Эрдоган в беседе с Шойгу отметил важность "продуктовой сделки"

"Все торговые суда, которые принимают участие в "продуктовой сделке", должны проходить проверку командой инспекторов в гаванях, определяемых Турцией, для прохода и выхода из турецкого пролива", — заявил источник.

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.