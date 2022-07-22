МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль ослаб к доллару и евро по итогам торгов пятницы на фоне решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку и сохраняющемся дисбалансе спроса и предложения доллара и евро на отечественном рынке, за неделю российская валюта снизилась на 12 и 34 копейки соответственно, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций вырос на 2,1%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 64 копейки, до 57,29 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 58,3 рубля.

РУБЛЬ В ЗОНЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Рубль продолжает ослабевать к доллару и евро вторую сессию подряд и находится в зоне высокой волатильности. В пятницу доллар снова достиг максимума предыдущей сессии у отметки около 58,7 рубля после заявления ЦБ о снижении ключевой ставки, но затем затем отскочил к уровню предыдущего закрытия. К конце торгов рубль не смог укрепится к доллару и остался в негативной зоне.

"Резкое снижение ключевой ставки Банком России в пятницу с 9,5% до 8% — фундаментальный фактор сдерживания укрепления нацвалюты. Тем не менее, этот фактор в моменте не так значим, как сохраняющийся дисбаланс предложения и спроса инвалюты на отечественном рынке при медленном восстановлении импорта", — считает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Его коллега Дмитрий Бабин отмечает, что после старта российской сессии внешний фон ухудшился, в основном из-за резкого снижения нефтяных цен. По его мнению, слабая динамика сырья остается одной из главных внешних угроз для рублевых активов.

"Высокая стоимость сырьевых товаров защищает их от большой геополитической неопределенности, создающей значительные санкционные и экономические риски. На фоне замедления мировой экономики и ужесточения монетарной политики центробанков, борющихся с высокой инфляцией, увеличивается угроза ослабления сырьевого спроса", — уточняет эксперт.

ПРОГНОЗЫ

Антон Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестици" ждет окончания укрепления рубля в начале следующей недели в связи с окончанием налогового периода, после чего курс опять откатится вверх, за 60 рублей за доллар.

"Как мы писали ранее, в ближайший месяц курс доллара видимо проведет в консолидации между 55-65 рублями. Однако ближе к концу месяца рубль может продолжить укрепление за счет роста продажи валюты экспортерами для уплаты налогов",- прогнозирует Александр Потавин из ФГ "Финам".

Аналитики из "Фридом Финанс" ожидают, что в понедельник доллар и евро будут торговаться в интервалах 55-58 рублей и 57-60 рублей соответственно.