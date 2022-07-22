МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что считает соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна важнейшим достижением за свой срок на посту, заявил на брифинге заместитель его официального представителя Фархан Хак.

"Господин Гутерреш сказал одному из ваших коллег около недели назад, что по его мнению, если эта сделка будет заключена, это будет наиболее значительным достижением всего его срока на посту генерального секретаря", — отметил Хак.