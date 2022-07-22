МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Экспорт продовольствия из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" начнется в ближайшие недели, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, комментируя подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Генсек ООН назвал "продуктовую сделку" самым значительным достижением

"Речь идет о разблокировании трех портов — "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Именно из них мы начинаем экспорт продовольствия морскими путями уже в ближайшие недели", — написал Кубраков в соцсетях.

Он отметил, что достигнутые договоренности "добавляют возможностей" Украине. "Но мы не прекращаем работу по развитию альтернативных путей логистики и готовы к любым сценариям", — добавил он.