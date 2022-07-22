МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Новый урожай зерна ожидает экспорта с Украины, с прошлого года на складах в стране хранятся 20 миллионов тонн зерна, заявил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков, комментируя подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. На Украине заявили о начале экспорта продовольствия в ближайшее время

"В первую очередь это большая поддержка украинской экономики. Более 20 миллионов тонн зерна уже лежит на складах еще с прошлого года, новый урожай уже ожидает экспорта", — написал он в соцсетях.

Кубраков отметил, что отсутствие соглашения по вопросу экспорта поставило бы под сомнение необходимость следующей посевной кампании в стране.