МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. МИД Австрии приветствует подписание в Стамбуле соглашений по зерновому вопросу, рассчитывает на их незамедлительное выполнение, говорится в заявлении министерства. Генсек ООН назвал "продуктовую сделку" самым значительным достижением

Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

"Мы приветствуем соглашения, подписанные сегодня Украиной, Турцией, Россией и ООН для разблокирования Чёрного моря для экспорта украинского зерна, в котором отчаянная нужда для преодоления глобального дефицита продовольствия, вызванного российской агрессией против Украины. Мы рассчитываем на их выполнение без задержек", — говорится в сообщении австрийского МИД в Twitter.