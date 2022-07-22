МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Украинская сторона опубликовала текст своей части соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Австрия рассчитывает на выполнение "продуктовой сделки" без задержек

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

В подписанном Киевом документе, который представил в соцсетях замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига, говорится, что соглашение рассчитано на 120 дней с возможностью автоматического продления на такой же срок, если ни одна из сторон не уведомит о намерении выйти из инициативы или изменить ее.

В документе отмечается, что стороны соглашения не должны атаковать торговые и гражданские суда и порты, участвующие в инициативе. Для предотвращения "провокаций и инцидентов" движение судов через морской гуманитарный коридор будет удаленно контролироваться сторонами сделки, говорится в документе. При этом, никакие корабли, самолеты и БПЛА не могут приближаться к морскому гумкоридору ближе, чем на дистанцию установленную Совместным координационным центром, без разрешения центра и после консультаций со всеми сторонами инициативы, отмечается в тексте соглашения.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.