МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Выход судов с зерном в Черное море будет зависеть от готовности сторон, других сложностей нет, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. В США сообщили о нужде в поставках нефти из России на мировые рынки

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

"Коридор начнет действовать даже не в ближайшие недели, а дни. Море готово, проливы готовы. Когда суда выйдут в море, будет зависеть от готовности сторон", — сказал Калын в интервью A Haber.