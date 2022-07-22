2022-07-22T20:48:32+03:00
2022-07-22T20:48:32+03:00
2022-07-22T20:48:32+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220722/837580522.html
В Турции заявили, что выход судов будет зависеть от готовности сторон
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Выход судов с зерном в Черное море будет зависеть от готовности сторон, других сложностей нет, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. В пятницу в... ПРАЙМ, 22.07.2022
сельское хозяйство, транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, турция, суда, зерно, черное море
https://1prime.ru/images/83361/12/833611230.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83361/12/833611230.jpg
https://1prime.ru/images/83361/12/833611229.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83361/12/833611229.jpg
https://1prime.ru/images/83361/12/833611228.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83361/12/833611228.jpg
https://1prime.ru/energy/20220722/837580478.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Выход судов с зерном в Черное море будет зависеть от готовности сторон, других сложностей нет, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Коридор начнет действовать даже не в ближайшие недели, а дни. Море готово, проливы готовы. Когда суда выйдут в море, будет зависеть от готовности сторон", — сказал Калын в интервью A Haber.