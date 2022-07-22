МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. США будут очень пристально следить за выполнением соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, чтобы оценить реальный эффект от данного документа, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. В США сообщили о нужде в поставках нефти из России на мировые рынки

"Мы будем очень пристально следить за соглашением, чтобы оценить его реальный эффект", — заявил Кирби.

"Мы думаем, что оно (соглашение) окажет позитивное влияние на мировой рынок и поможет усилить продовольственную безопасность по всему миру", — добавил он.

Кирби также выразил благодарность главе Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутеррешу за усилия по заключению соглашения.

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.