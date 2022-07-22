МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Украина доверяет ООН, всемирная организация и международные партнеры Киева теперь несут ответственность за соблюдение достигнутой в Стамбуле "продуктовой сделки", заявил Владимир Зеленский. Банк России сообщил, когда начнется конвертация депозитарных расписок

"Важно, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством… Мы доверяем ООН, теперь это их ответственность — и наших международных партнеров — гарантировать соблюдение договоренностей", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он уточнил, что сейчас на Украине есть в наличии зерно на 10 миллиардов долларов.

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Представитель генсека ООН заявил в связи с заключением "продуктовой сделки", что глава организации считает это самым важным достижением своей работы на этом посту.