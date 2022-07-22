МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу по продовольственной теме.

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

"После предварительной встречи, которую мы провели сегодня (в пятницу), мы в ближайшие дни проведем дополнительную встречу с господином Шойгу и нашими украинскими друзьями. Мы ожидаем, что персонал, который они выбрали, быстро направят их в наш координационный центр в Стамбуле. Общая координация операции будет осуществляться отсюда", — сказал Акар в интервью CNN Turk.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках "продуктовой сделки" за безопасным входом и выходом судов с зерном из украинских портов будет следить турецкая сторона.

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

"Турция будет контролировать все корабли перед входом и выходом из проливов, опять же, совместно с нашими партнерами. Они будут контролироваться Турцией в соответствии с соглашением, которое мы здесь подписали… Мы будем следить за безопасным входом и выходом судов из украинских портов в рамках плана. В настоящее время у нас нет нужды в разминировании", — сказал Акар в интервью CNN Turk.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что у "продуктовой сделки" нет крайних сроков, она будет обновляться автоматически, если не будет проблем и возражений.

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что "продуктовая сделка" будет действовать в течение 120 дней с возможностью продления на такой же срок. При этом генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что "продуктовая сделка" будет действовать в течение трех месяцев.

"Мы не ограничивали соглашение таким периодом, некоторые цифры были упомянуты в начале, но мы не поднимаем этот вопрос на данном этапе, мы предлагаем, чтобы это соглашение было сохранено и продолжалось до тех пор, пока продолжается работа (в рамках соглашений — ред.)", — сказал Акар в интервью CNN Turk.

"Если в этом договоре нет расторжения, если нет требования, нет возражений, если нет подтверждения каких-либо изменений, эта работа будет обновляться автоматически, этот договор будет обновляться и будет продолжаться", — добавил он.