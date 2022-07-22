МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Литовские железные дороги" возобновляют транзит санкционных товаров из России в Калининградскую область с 22 июля, сообщил в четверг представитель компании Мантас Дубаускас. Глава Минобороны Турции анонсировал встречу с Шойгу

"Литовские железные дороги" с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

"Клиенты информированы, что уже можно везти, поскольку мы получили разъяснения… Сложно сказать, какие грузы уже сегодня поедут… Если клиенты успеют провезти сегодня, то возможно, что некоторые продукты будут перевозиться уже сегодня", — сказал Дубаускас в эфире телеканала LRT.

Еврокомиссия опубликовала ранее разъяснения по санкциям, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что действующий порядок транзита в Калининград сохранится, пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии. В среду она сообщила, что в Литве состоялось заседание комиссии, которая отвечает за установление обновленных правил транзита в Калининград с учетом рекомендаций Еврокомиссии, о решении проинформируют российскую сторону.