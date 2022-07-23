ВАШИНГТОН, 23 июл — ПРАЙМ. США приветствуют "продуктовую сделку" между Россией и Украиной, рассчитывают на ее быструю и бесперебойную реализацию, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Украина назвала планируемый объем экспорта агропродукции по морю

В пятницу в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции состоялось подписание документов о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна.

"США приветствуют эту сделку и высоко оценивают целенаправленные дипломатические усилия генерального секретаря ООН (Антониу) Гуттереша и турецкого президента (Тайипа) Эрдогана", — говорится в заявлении.

"Голодающие по всему миру не могут ждать. Мы рассчитываем, что имплементация сегодняшней сделки начнется быстро и продолжится без сбоев и вмешательства", — добавил Блинкен.