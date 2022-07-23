США заявили, что приветствуют "продуктовую сделку" и рассчитывают на ее быструю реализацию
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ВАШИНГТОН, 23 июл — ПРАЙМ. США приветствуют "продуктовую сделку" между Россией и Украиной, рассчитывают на ее быструю и бесперебойную реализацию, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
В пятницу в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции состоялось подписание документов о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна.
"США приветствуют эту сделку и высоко оценивают целенаправленные дипломатические усилия генерального секретаря ООН (Антониу) Гуттереша и турецкого президента (Тайипа) Эрдогана", — говорится в заявлении.
"Голодающие по всему миру не могут ждать. Мы рассчитываем, что имплементация сегодняшней сделки начнется быстро и продолжится без сбоев и вмешательства", — добавил Блинкен.