СТАМБУЛ, 22 июл — ПРАЙМ. Россия подписала соглашение о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна, сообщил корреспондент РИА Новости. Генсек ООН назвал "продуктовую сделку" в Стамбуле маяком надежды

Церемония состоялась в пятницу в Стамбуле. Российскую сторону представлял министр обороны Сергей Шойгу, который и подписал соответствующие документы. Кроме того, в мероприятии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. Украина ранее в пятницу также подписала договор с Турцией и ООН.

Как сообщил Гутерреш, срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по "зерновому вопросу" прошли в Стамбуле 13 июля. В ходе встречи стороны договорились о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласовали механизм перевозки зерна, который затем был изложен в документе.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.