МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Правительство расширило список государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия, сообщается в телеграм-канале кабмина. Правительство представит предложения по информационной поддержке бизнеса

В перечень добавили поддержавшие британские санкции острова Гернси и Мэн, а также Багамские острова, которые запретили все операции с российским Центробанком, Минфином и некоторыми кредитными организациями.

Соответствующее распоряжение уже было подписано, уточняется в сообщении.

В марте 2022 года российское Правительство утвердило перечень недружественных государств в марте 2022 года в целях реализации указа президента "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". В него вошли 48 государств, в том числе все стран-члены Европейского Союза.