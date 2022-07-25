МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами правительства, основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения, сообщила накануне пресс-служба Кремля. Путин поручил проработать продвижение товаров собственного производства

"Двадцать пятого июля Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения. С докладами выступят заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр транспорта РФ Виталий Савельев", — говорится в сообщении.

Президент России в конце марта уже проводил совещание по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения. По итогам первой встречи глава государства поручил правительству утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года. Также обсуждались меры по субсидированию авиакомпаниям РФ перевозок внутри страны; компенсации расходов, связанных с возвратом пассажирам билетов за международные воздушные перевозки, отмененные после 24 февраля; компенсации аэропортам южной и центральной части РФ, в которых введены ограничения на полеты, и другое.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

При этом на минувшей неделе Совет стран ЕС принял решение, которое уточняет ограничительные меры в отношении России в сфере авиации, разрешая определенные операции. В частности, разрешается техническая помощь России для авиационных товаров и технологий в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).