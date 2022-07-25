СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — ПРАЙМ. Согласно предварительным данным, референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В Запорожской области замедлили работу Google

"Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии", — заявил он агентству РИА Новости.

По словам Рогова, недавно решением главы администрации сформирована избирательная комиссия в Энергодаре.

Он также добавил, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут быть синхронизированы.

"Я думаю, вполне может быть (проведен в один день). Мы находимся на уровне консультаций с нашими херсонскими коллегами, потому что одно дело делаем и выступаем одним фронтом. Да, это вполне реально и оптимальный вариант. Все будет зависеть от ситуации с безопасностью", — сказал он.

Рогов выразил мнение, что велика вероятность проведения референдума синхронно в обоих регионах, так как безопасность будет обеспечена благодаря успехам на линии боевого соприкосновения.

Ранее администрации Херсонской и Запорожской областей сообщили, что в них созданы избирательные комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу присоединения к России. Власти обоих регионов также сообщали, что референдум состоится осенью 2022 года.

По словам Рогова, основная работа состоит в том, чтобы уточнить списки избирателей. В этом и будет заключаться основная функция создаваемых в регионе избирательных комиссий. Он также добавил, что сейчас идет возвращение людей в Запорожскую область.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.