ТОКИО, 25 июл — ПРАЙМ. Запрет на импорт российского золота в Японию вступит в силу 1 августа, сказано в сообщении министерства финансов страны. Эксперт назвал последствия британских санкции на импорт золота из России

Кабмин страны утвердил введение запрета на импорт российского золота 5 июля, указав в качестве причины события на Украине.

Япония уже ввела несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Санкции распространяются на 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР, а также на более чем двести российских компаний и организаций, включая крупнейшие банки.