МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Все большему числу пожилых британцев приходится снова работать из-за роста стоимости жизни в стране, сообщила британская газета Guardian со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS). Telegraph: британцев могут попросить снизить температуру в домах

Издание отметило, что за прошлый год наблюдался рост экономической активности среди людей старше 50 лет: имеющих или ищущих работу стало на 116 000 человек больше.

В материале Guardian сказано, что более половины общего прироста экономически активного населения приходится на мужчин старше 65 лет, их стало на 66 000 или 8,5% больше, при этом также увеличилось на 37 000 или 6,8% число женщин старше 65 лет, имеющих или ищущих работу. Издание ссылается на данные ONS.

"Все большее число пенсионеров ощущает себя беднее чем раньше, потребительское доверие находится на рекордно низком уровне, а покупательная способность ежемесячно снижается. Все это стимулирует тенденцию к отказу от ухода на пенсию", — цитирует газета слова главы сообщества для людей старше 50 Rest Less Стюарта Люиса.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.

В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4%.