МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в июле уменьшился до 88,6 пункта с пересмотренного показателя июня в 92,2 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Немецкие власти отключат подсветку резиденции президента в целях экономии

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя лишь до 90,2 пункта.

Показатель за июнь был пересмотрен до 92,2 пункта с 92,3. Показатель за июль стал минимальным за два года.

Индекс экономических ожиданий также снизился — до 80,3 пункта с пересмотренного показателя июня в 85,5 пункта. Аналитики ожидали уменьшения показателя до 83 пунктов.

Индекс текущей экономической ситуации в Германии снизился до 97,7 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца в 99,4 пункта. Аналитики ждали падения до 98 пунктов.

"Рост цен на энергоносители и угроза нехватки газа оказывают давление на экономику. Германия находится на пороге рецессии", — говорится в релизе.