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Индекс делового климата IFO в Германии упал хуже прогноза в июле
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. Индекс делового климата в Германии в июле уменьшился до 88,6 пункта с пересмотренного показателя июня в 92,2 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO... ПРАЙМ, 25.07.2022
экономика, новости, германия, индекс ifo
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в июле уменьшился до 88,6 пункта с пересмотренного показателя июня в 92,2 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя лишь до 90,2 пункта.
Показатель за июнь был пересмотрен до 92,2 пункта с 92,3. Показатель за июль стал минимальным за два года.
Индекс экономических ожиданий также снизился — до 80,3 пункта с пересмотренного показателя июня в 85,5 пункта. Аналитики ожидали уменьшения показателя до 83 пунктов.
Индекс текущей экономической ситуации в Германии снизился до 97,7 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца в 99,4 пункта. Аналитики ждали падения до 98 пунктов.
"Рост цен на энергоносители и угроза нехватки газа оказывают давление на экономику. Германия находится на пороге рецессии", — говорится в релизе.