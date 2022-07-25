ВЕНА, 25 июл — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку (ЕЦБ), возможно, придется пойти на "небольшую рецессию", чтобы сбить инфляцию, заявил глава Австрийского национального банка Роберт Хольцманн. ЕЦБ не рассматривает рецессию в еврозоне в базовом сценарии

Годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6%. На этом фоне совет управляющих ЕЦБ повысил 21 июля базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года. Регулятор также заявил, что считает уместной дальнейшую нормализацию своих ставок на следующих заседаниях.

По словам Хольцманна, главное, чтобы уровни инфляции "не обосновались в сознании людей". "Если такие сигналы усилятся, придется принять небольшую рецессию, чтобы сбить уровень инфляции. Мы надеемся, что в этом не будет необходимости", — сказал глава австрийского центробанка в эфире телеканала ORF.

Решения ЕЦБ будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация в экономике, отметил он. "Посмотрим, что принесет конъюнктура осенью. Тогда, возможно, придется решать, повысить ли еще на 0,5 или больше, или меньше. Это будет решаться только осенью", — заявил Хольцманн.