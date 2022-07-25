МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. США разрабатывают "план Б" для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение, заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. В Кремле оценили итоги заключения "продуктовой сделки"

Она сообщила телеканалу CNN, что план Б предусматривает организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Кроме того, планируется "подгонка" железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту.

"Мы готовим план на случай непредвиденных обстоятельств", — заявила она, добавив, что нельзя доверять Москве.