МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российские компании не заметят запрета на продажу отечественного золота в Японии, так как объемы поставок этого драгметалла были небольшими, прокомментировал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Запрет на импорт российского золота вступит в Японии с 1 августа

Эмбарго на золото из РФ было введено японским правительством 5 июля в свете событий на Украине. А ранее в понедельник министерство финансов страны уточнило, что запрет вступает в силу 1 августа.

"Российские золотодобывающие компании уже давно испытывают проблемы с реализацией этого драгметалла. Запрет на импорт отечественного золота в Японию пройдет незаметно для России", — считает Антонов.

По его словам, общий объем экспорта из России в Японию за прошлый составил 11 миллиардов долларов, в том числе 11% пришлось на драгоценности (жемчуг природный или искусственный, драгоценные камни и металлы, бижутерия, монеты). "Золото из РФ в Японию экспортировалось в небольшом количестве", — подчеркнул он.

Кроме того, считает аналитик, для того, чтобы помочь отрасли, необходимо разрешить недропользователям и предприятиям реализацию слитков физическим лицам.