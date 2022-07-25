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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220725/837596197.html
Абрамченко будет курировать разработки по мониторингу окружающей среды
Экономика
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. АБРАМЧЕНКО БУДЕТ КУРИРОВАТЬ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ АПК — МИШУСТИН Новость дополняется ПРАЙМ, 25.07.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. АБРАМЧЕНКО БУДЕТ КУРИРОВАТЬ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ АПК — МИШУСТИН
Новость дополняется