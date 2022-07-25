МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Решение президента о кураторстве вице-премьерами критически значимых технологий — большая ответственность, надо держать ситуацию на контроле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Голикова возьмет под контроль вопросы развития генетики и биобезопасности

Ранее главой правительства были утверждены вице-премьеры, которые стали кураторами высокотехнологичных отраслей. Так, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов будет курировать создание высокоскоростных средств и развитие транспорта, Татьяна Голикова — ускоренное развитие генетики и биологическую безопасность, Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения экологических сбоев.

"Решение президента о кураторстве вице-премерами развития критически значимых технологий и направлений — большая ответственность. Предстоит серьезная и слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация в вверенных вам отраслях. Пожалуйста, держите эти вопросы на постоянном контроле. Лично буду следить за результатами", — сказал Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Он добавил, что вице-премьеры должны также координировать деятельность министерств и ведомств по своим профильным вопросам.