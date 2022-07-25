МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать вопросы развития ускоренного развития генетики, а также контролировать вопросы поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, объявил на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин. Мишустин оценил решение Путина о кураторстве критически значимых технологий

Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента Владимира Путина российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий.

"В зоне ответственности Татьяны Алексеевны Голиковой будет реализация высокотехнологичного направления по ускоренному развитию генетических технологий и вопросы поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, биоинженерии и других", — сказал Мишустин.