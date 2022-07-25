МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов будет курировать в правительстве создание высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин оценил решение Путина о кураторстве критически значимых технологий

Мишустин, открывая в понедельник совещание с вице-премьерами, напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина те теперь будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений.

"Андрей Рэмович Белоусов станет курировать развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения", — рассказал Мишустин.