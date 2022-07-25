МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Правительство Японии понизило прогноз роста экономики на текущий финансовый год в связи с замедлением зарубежного спроса, сообщило агентство Рейтер. Это замедление отражает последствия военной операции на Украине, жесткие антиковидные локдауны в Китае и замедление мировой экономики. Эксперт оценил последствия запрета Японии на импорт российского золота

Прогноз, который служит основой для составления государственного бюджета и проведения налогово-бюджетной политики правительства, учитывает намного более высокую оптовую и потребительскую инфляцию, так как резкое подорожание энергоносителей и продуктов питания и слабая иена подталкивают вверх цены.

Теперь ожидается, что рост ВВП третьей по величине экономике мира с учетом коррекции на инфляцию в финансовом году, который завершится в марте 2023 года, составит примерно 2,0%. На это указывает прогноз кабинета министров, представленный на заседании Совета по экономике и налогово-бюджетной политике.

Согласно предыдущему прогнозу, опубликованному в январе, рост ВВП предполагался на уровне 3,2%.

Понижение прогноза в основном вызвано замедлением экспорта, рост которого, согласно прогнозу, составит 2,5%, а не 5,5%, как считалось ранее.

В следующем финансовом году, который начнется в апреле 2023 года, рост ВВП ожидается на уровне 1,1%.

Этот прогноз опубликован через несколько дней после того, как Банк Японии понизил свой прогноз роста ВВП на текущий финансовый год до 2,4% с 2,9%. Это понижение отражает позицию центрального банка, который намерен осуществлять масштабное стимулирование, в то время как многие другие экономики приступили к повышению ставок, чтобы сдержать инфляцию.

Согласно прогнозу правительства, зарубежный спрос вычтет 0,3 процентного пункта из ВВП в текущем финансовом году, тогда как ранее ожидалось, что он добавит к ВВП 0,2 процентного пункта.

Общая потребительская инфляция, которая включает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в текущем финансовом году теперь ожидается на уровне 2,6%, тогда как в январе речь шла о 0,9%.

Оптовая инфляция в этом году теперь ожидается на уровне 9,8%, а не 2,0%, как предполагалось в январе, так как более высокие цены на нефть и продукты питания, а также более слабая иена подтолкнули вверх цены на сырье.

По словам представителя правительства, возросшая потребительская инфляция не должна оказывать большого давления на частное потребление, так как увеличение расходов на услуги, такие как путешествия, будет поддерживать рост экономики в текущем финансовом году.

Согласно прогнозу правительства, номинальный рост ВВП в текущем и в следующем финансовом году составит 2,1% и 2,2% соответственно. Эти более высокие оценки номинального роста основываются на ожиданиях более высоких налоговых поступлений.