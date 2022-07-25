МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. США недовольны тем, что продуктовая сделка состоялась без их участия, поэтому заявляют о наличии собственного плана по вывозу зерна альтернативными морскому пути способами, рассказал РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов. В Кремле оценили итоги заключения "продуктовой сделки"

Он отметил, что США не имеют никакого отношения к стамбульским договоренностям.

"Там есть Турция, Россия Украина, ООН, а США нет от слова совсем….Главная идея США и Зеленского — никуда это зерно не вывозить, поскольку в этом году на Украине посеяли мало зерновых и оставшееся зерно необходимо оставить, чтобы им было что есть. США нужен пиар-эффект, что зерно никуда не вывозится, хотя ситуация на мировом продовольственном рынке не связана с поставками украинского зерна", — сказал Мартынов.

По мнению замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ, эксперта РСМД Андрея Суздальцева, США хотели бы использовать ситуацию с экспортом украинского зерна для того, чтобы открыть украинские порты для импорта тяжелого вооружения.

"Под предлогом экспорта зерна, Запад США и НАТО хотели бы открыть порты для импорта тяжелых вооружений, но стамбульские договоренности не позволяют это сделать. Это раздражает и не устраивает Вашингтон", — сказал он.

Заместитель председателя "Ассоциации Россия —США" Сергей Ознобищев, считает заявление главы USAID Пауэр говорит о состоянии российско-американских отношений в целом.

"Вся история развития наших отношений, особенно в последние месяцы, не позволяет сторонам убедиться, что другая сторона будет соблюдать достигнутые договоренности… Взаимное недоверие пронизывает все наши немногие договоренности, которые были достигнуты, в том числе по второстепенным поводам", — отметил он.

Ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что США разрабатывают "план Б" для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение,

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.