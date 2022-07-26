МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российская экономика способна расти даже в нынешних сложных условиях, причем для этого власти должны сделать всего три основных шага, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв. Путин и Лукашенко обсудили вопросы импортозамещения и ситуацию в мире

"Во-первых, нужно восстанавливать импорт, контакты, выстраивать систему платежей. Дело в том, что, как бы нам не хотелось, мгновенного импортозамещения не произойдет. А импорт – штука необходимая, и сейчас он явно находится ниже тех уровней, которые обеспечивают нам нормальное функционирование экономики",- сказал Широв.

Вторым шагом, по его словам, должно быть научно-технологическое развитие страны. "Ясно, если Россия не добьемся технологического суверенитета, или, по крайней мере, если у нас не будет возможности войти в клуб тех стран, которые владеют ведущими технологиями, то по эффективности производства мы будем проигрывать в конкурентоспособности",- сказал эксперт.

А третий, самый сложный, но и самый важный шаг, по его словам – это повышение уровня жизни людей. "Надо, несмотря на все сегодняшние ограничения, переломить тенденцию последних почти 10 лет, когда уровень жизни практических всех слоев населения, особенно среднего класса, не рос, а даже снижался. Ведь главная характеристика экономического роста государства – это уровень жизни и благосостояния ее граждан. Вот почему политика компенсации негативного развития кризиса на доходы населения должна стать ключевым моментом вообще всей истории",- подчеркнул Широв.

Эксперт отметил, что антироссийские санкции Запада нанесли весьма тяжелый удар по экономике России. "Но сейчас, по прошествии нескольких месяцев — после периода растерянности, страха, и даже паники, видно, что потенциальные возможности роста, развития нашей экономики гораздо выше, чем полагали большинство аналитиков",- отметил он.

"Российская экономика является довольно крупным элементом общемировой экономики, а раз она такая, то даже в достаточно сложных условиях, в которых мы оказались, никаких фундаментальных ограничений — ни со стороны внутреннего спроса, ни со стороны производственных мощностей, ни со стороны финансовых ресурсов, которые не давали бы нам двигаться вперед, нет",- уверен эксперт.