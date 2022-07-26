МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июле снизился до 97,2 пункта с 98,7 пункта месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные агентством DailyFX. Байден уверен, что рецессии в США не будет

Соответствующие данные будут обнародованы аналитической компанией Conference Board во вторник, 26 июля, в 17.00 мск.

В то же время бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в июне. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США снизились по отношению к маю на 5,2%, до 660 тысяч.