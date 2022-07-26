ТАШКЕНТ, 26 июл — ПРАЙМ. Правительство России обнулило пошлины на импорт товаров из Афганистана, российская сторона также готова удовлетворять просьбы афганской стороны в зерне и нефтепродуктах, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Минсельхоз ввел новые пошлины на вывоз подсолнечного шрота и масла

В Ташкенте 25-26 июля проводится международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". В ее работе принимают участие около 100 зарубежных делегаций.

"В качестве инициативного шага российское правительство обнулило таможенные пошлины для афганского импорта, плюс к этому мы получили и уже список представленный министерством торговли Афганистана о тех товарах, которыми интересуется Афганистан в первую очередь", — сказал Кабулов на конференции.

По его словам российская сторона полностью готова "к переговорам и удовлетворить обращение просьбы афганского правительства". "Это касается и зерна, и разнообразных нефтепродуктов. Будем и дальше работать в этом направлении с нашими региональными партнерами", — отметил Кабулов.

"В практическом плане Российская Федерация делает всё, что от нее возможно", — сказал дипломат. Он напомнил, что на прошлой неделе из РФ двумя самолётами была доставлена гуманитарная помощь для пострадавших от землетрясения на востоке Афганистана.

"Мы прекрасно понимаем, что этого недостаточно и мы настроены на налаживание экономического, торгово-экономического взаимодействия с афганскими властями", — добавил Кабулов.