Спецпредставитель Кабулов: Россия обнулила пошлины на импорт товаров из Афганистана
ТАШКЕНТ, 26 июл — ПРАЙМ. Правительство России обнулило пошлины на импорт товаров из Афганистана, российская сторона также готова удовлетворять просьбы афганской стороны в зерне и нефтепродуктах, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
В Ташкенте 25-26 июля проводится международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". В ее работе принимают участие около 100 зарубежных делегаций.
"В качестве инициативного шага российское правительство обнулило таможенные пошлины для афганского импорта, плюс к этому мы получили и уже список представленный министерством торговли Афганистана о тех товарах, которыми интересуется Афганистан в первую очередь", — сказал Кабулов на конференции.
По его словам российская сторона полностью готова "к переговорам и удовлетворить обращение просьбы афганского правительства". "Это касается и зерна, и разнообразных нефтепродуктов. Будем и дальше работать в этом направлении с нашими региональными партнерами", — отметил Кабулов.
"В практическом плане Российская Федерация делает всё, что от нее возможно", — сказал дипломат. Он напомнил, что на прошлой неделе из РФ двумя самолётами была доставлена гуманитарная помощь для пострадавших от землетрясения на востоке Афганистана.
"Мы прекрасно понимаем, что этого недостаточно и мы настроены на налаживание экономического, торгово-экономического взаимодействия с афганскими властями", — добавил Кабулов.
https://1prime.ru/state_regulation/20220726/837606539.html