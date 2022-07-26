Эксперт Орджоникидзе: Россия ответит зеркально на возможную приостановку выдачи шенгенских виз
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россия в ответ на возможную приостановку выдачи шенгенских виз россиянам будет вынуждена отвечать зеркально, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД России, экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.
Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявлял РИА Новости, что законные права и озабоченности россиян "не принимаются в расчет руководством ЕС — наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан".
По словам Орджоникидзе, в ответ на возможную приостановку выдачи шенгенских виз россиянам РФ может перестать выдавать визы европейцам.
"Это все на взаимной основе. Исключительно на взаимной основе", — сказал он.
Бывший замглавы МИД отметил, что граждане Евросоюза часто ездят в Россию и с туристическими, и с бизнес-целями.
"Они нас пугают бессмысленной ситуацией. Не нужно воспринимать это как серьезную угрозу. Мы перестроимся. Нам нужно морально-психологически перестроиться. Перестроимся. Мы и не такое переживали. Разница между Россией и Западом — мы можем какое-то время потерпеть, переживая какие-то сложности, а они не могут. Изнеженное общество", — заключил Орджоникидзе.
После начала Россией специальной военной операции на Украине, ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.
https://1prime.ru/state_regulation/20220726/837606769.html