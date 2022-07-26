МИНСК, 26 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в этом году в стране могут собрать около 10 миллионов тонн зерна, потребовал от аграриев максимальной отдачи в уборочную кампанию. В ЕАБР полагают, что экономика Белоруссии начала адаптироваться к санкциям

"По заверению специалистов, прогнозируется, что валовой сбор зерна, включая рапс, кукурузу, сурепицу, составит порядка 10 миллионов тонн", — сказал Лукашенко во вторник на селекторном совещании по уборочной кампании. Его слова приводит агентство Белта.

"Селу оказана вся необходимая помощь: топливо, техника, финансовые ресурсы. Поэтому от всех, в первую очередь от руководителя до механизатора, требуется максимальная отдача. Иначе будут потери. Это недопустимо. Потери — это удобрение почвы деньгами. Главные требования на предстоящий уборочный период — качество и темпы. Дисциплина и ответственность должны быть на высочайшем уровне", — потребовал Лукашенко.

Он объяснил свое требование текущей ситуацией в мире.

"Бездумные санкционные ограничения (со стороны Запала в отношении Белоруссии и России — ред.) на удобрения, энергоносители и разрыв привычных транспортных связей поставили многие страны на грань выживания. Зима близко. И для тех, кто не сможет себя прокормить, это будет холодная и голодная зима", — подчеркнул белорусский президент.