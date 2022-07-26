2022-07-26T13:09:20+03:00

2022-07-26T13:09:20+03:00

2022-07-26T13:09:20+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220726/837607975.html

Песков заявил, что арсенал недружественных мер против России иссякает

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https://россиясегодня.рф

. ЕС И США СОСТЯЗАЮТСЯ В ПРИНЯТИИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ МЕР ПРОТИВ РФ, НО ИХ АРСЕНАЛ ИССЯКАЕТ, ПОЭТОМУ ОНИ ПРИНИМАЮТ НЕРАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ — ПЕСКОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 26.07.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60