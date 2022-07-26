МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. ЕС И США СОСТЯЗАЮТСЯ В ПРИНЯТИИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ МЕР ПРОТИВ РФ, НО ИХ АРСЕНАЛ ИССЯКАЕТ, ПОЭТОМУ ОНИ ПРИНИМАЮТ НЕРАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ — ПЕСКОВ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220726/837607975.html
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. ЕС И США СОСТЯЗАЮТСЯ В ПРИНЯТИИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ МЕР ПРОТИВ РФ, НО ИХ АРСЕНАЛ ИССЯКАЕТ, ПОЭТОМУ ОНИ ПРИНИМАЮТ НЕРАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ — ПЕСКОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220726/837607975.html
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