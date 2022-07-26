МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект с рядом налоговых новаций, направленных на повышение эффективности налоговой системы, сообщает пресс-служба министерства. Министры энергетики ЕС достигли соглашения по сокращению спроса на газ

"Для реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период 2022-2024 годы Минфин России подготовил проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций, направленных на повышение эффективности налоговой системы", — говорится в сообщении.

Так, законопроект совершенствует порядок досудебного урегулирования налоговых споров, расширяя его действие на споры имущественного характера.

Кроме того, министерство предложило внедрить понятие электронной банковской гарантии. Это должно повысить доступность и безопасность использования банковских гарантий, необходимых для возмещения сумм НДС и акцизов. Такая электронная банковская гарантия, по задумке Минфина, будет поступать в налоговые органы непосредственно от гарантов. Это позволит сократить временные и финансовые затраты налогоплательщиков, гарантов и налоговых органов, обеспечит быструю и прозрачную логистику, сократит время возмещения сумм налогов.

Как сообщает министерство, такой механизм уже был опробован. В рамках эксперимента на конец 2020 года было принято более 2,3 тысячи электронных банковских гарантий на сумму 367 миллиардов рублей.

"Также законопроект предусматривает упрощение процедур по отдельным налогам и сборам. При этом предлагаемые меры не предполагают увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса", — отмечает Минфин.

Также в министерстве предложили расширить полномочия Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ в части работы с крупнейшими налогоплательщиками, сообщает его пресс-служба. Песков заявил, что арсенал недружественных мер против России иссякает

Минфин во вторник объявил, что подготовил проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций, направленных на повышение эффективности налоговой системы.

"Предлагается наделить ФНС России полномочиями утверждать порядок постановки и снятия с учета лиц в налоговых органах, а также внесения изменений в данные учета. Кроме того, налоговая служба будет определять особенности учета крупнейших налогоплательщиков, в том числе устанавливать критерии их отнесения к такой категории налогоплательщиков", — излагается в сообщении одна из инициатив.

Законопроект также предусматривает изменения в сфере налогового администрирования. В частности, совершенствуется порядок учета организаций и физических лиц в налоговых органах в связи с развитием уровня информатизации и автоматизации процессов в этой сфере. Кроме того, уточняются обязанности и ответственность налоговых агентов, осуществляющих выплаты иностранным организациям, для предупреждения неправомерного бездействия, когда не представляются расчеты суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.

Минфин также отмечает, что для устранения признаков барьера на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подготовленным документом предусматривается значительное снижение размера государственной пошлины за аккредитацию филиалов и представительств организаций государств — членов ЕАЭС, создаваемых на территории России.

Помимо этого, как отмечает министерство, законопроект устанавливает механизмы противодействия размыванию налоговой базы за счет злоупотребления правилами определения статуса постоянного представительства иностранными организациями при осуществлении деятельности на территории России.