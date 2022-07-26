МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Решение Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининград в Кремле расценивают как ростки здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Калининграде ждут прибытия первых вагонов с цементом в четверг

"Литовские железные дороги" возобновили транзит санкционных товаров из России в Калининградскую область с 22 июля.

"Скажем так, в ситуациях особого значения, таких как история с калининградским транзитом, все-таки какие-то ростки здравого смысла пробиваются через пелену вот этого эмоционального такого, бессознательного состояния", — сказал Песков журналистам, комментируя действия Запада в отношении России.

"Литовские железные дороги" с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии. Премьер Литвы заявила, что действующий порядок транзита в Калининград, пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии.