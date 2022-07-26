2022-07-26T13:28:00+03:00
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2022
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Великобритания расширила санкции против России
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. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РАСШИРИЛА АНТИРОССИЙСКИЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК, В НЕГО ДОБАВЛЕНЫ 42 ПУНКТА — ДОКУМЕНТ БРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РЯДА ГЛАВ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ — ДОКУМЕНТ... ПРАЙМ, 26.07.2022
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РАСШИРИЛА АНТИРОССИЙСКИЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК, В НЕГО ДОБАВЛЕНЫ 42 ПУНКТА — ДОКУМЕНТ
БРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РЯДА ГЛАВ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ — ДОКУМЕНТ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВНЕСЛА В АНТИРОССИЙСКИЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ГУБЕРНАТОРОВ ТЮМЕНСКОЙ, БРЯНСКОЙ, КУРСКОЙ, НИЖЕГОРОДСКОЙ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ — ДОКУМЕНТ
БРИТАНИЯ ВНЕСЛА В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ГЛАВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДНР ХОЦЕНКО И ПЕРВОГО ЗАМПРЕДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛНР КУЗНЕЦОВА — ДОКУМЕНТ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВНЕСЛА В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК РОССИЙСКОГО МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЧУЙЧЕНКО — ДОКУМЕНТ
Новость дополняется