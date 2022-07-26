МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РАСШИРИЛА АНТИРОССИЙСКИЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК, В НЕГО ДОБАВЛЕНЫ 42 ПУНКТА — ДОКУМЕНТ

БРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РЯДА ГЛАВ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ — ДОКУМЕНТ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВНЕСЛА В АНТИРОССИЙСКИЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ГУБЕРНАТОРОВ ТЮМЕНСКОЙ, БРЯНСКОЙ, КУРСКОЙ, НИЖЕГОРОДСКОЙ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ — ДОКУМЕНТ

БРИТАНИЯ ВНЕСЛА В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ГЛАВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДНР ХОЦЕНКО И ПЕРВОГО ЗАМПРЕДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛНР КУЗНЕЦОВА — ДОКУМЕНТ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВНЕСЛА В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК РОССИЙСКОГО МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЧУЙЧЕНКО — ДОКУМЕНТ

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