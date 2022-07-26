МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Минфин России предложил расширить полномочия Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ в части работы с крупнейшими налогоплательщиками, сообщает пресс-служба министерства. Минфин подготовил законопроект о налоговых новациях

Минфин во вторник объявил, что подготовил проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций, направленных на повышение эффективности налоговой системы.

"Предлагается наделить ФНС России полномочиями утверждать порядок постановки и снятия с учета лиц в налоговых органах, а также внесения изменений в данные учета. Кроме того, налоговая служба будет определять особенности учета крупнейших налогоплательщиков, в том числе устанавливать критерии их отнесения к такой категории налогоплательщиков", — излагается в сообщении одна из инициатив.

Законопроект также предусматривает изменения в сфере налогового администрирования. В частности, совершенствуется порядок учета организаций и физических лиц в налоговых органах в связи с развитием уровня информатизации и автоматизации процессов в этой сфере. Кроме того, уточняются обязанности и ответственность налоговых агентов, осуществляющих выплаты иностранным организациям, для предупреждения неправомерного бездействия, когда не представляются расчеты суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.

Минфин также отмечает, что для устранения признаков барьера на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подготовленным документом предусматривается значительное снижение размера государственной пошлины за аккредитацию филиалов и представительств организаций государств — членов ЕАЭС, создаваемых на территории России.

Также, как отмечает министерство, законопроект устанавливает механизмы противодействия размыванию налоговой базы за счет злоупотребления правилами определения статуса постоянного представительства иностранными организациями при осуществлении деятельности на территории России.