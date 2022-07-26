ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что генсек ООН Антониу Гутерреш сможет выполнить свои обязательства в рамках стамбульского соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Лавров прокомментировал ситуацию с турбинами для "Северного потока"

"В Стамбуле был подписан меморандум между РФ и ООН, в этом документе генеральный секретарь Антониу Гутерреш взял на себя обязательство добиться отмены ограничений (на экспорт российского продовольствия и удобрений — ред.). Это обязательство зафиксировано на бумаге. Надеюсь, что у генерального секретаря получится выполнить то, под чем он подписался", — сказал Лавров.